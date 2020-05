El primer ple telemàtic de Capmany encara l'adequació del futur centre d'interpretació del vi

L'Ajuntament de Capmany celebrarà aquest dijous 14 de maig a les 19:30h el seu primer ple telemàtic de la història, amb tots els regidors connectats de casa seva. Els veïns del municipi, de poc més de 600 habitants, podran seguir la sessió ordinària en directe al canal de Youtube gràcies a la plataforma digital facilitada per Localret, de la qual l'ajuntament forma part.

Entre altres punts de l'ordre del dia, hi ha la proposta per aprovar inicialment el projecte d'adequació de la nau llevant de la Cooperativa Agrícola El Parral de Capmany, com a centre d'exposició i interpretació del vi, i la proposta d'alcaldia per aprovar el conveni amb la família Cabañó-Juanola per a la cessió de diverses peces vinculades al món de la vinya i el vi.



El consistori ha posat a disposició dels veïns l'enllaç per a poder seguir la retransmissió del ple.