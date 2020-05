Cs Figueres proposa una subvenció del 25% de l'IBI als propietaris de locals comercials que apliquin reduccions en el preu del lloguer

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres ha proposat al govern de la ciutat que apliqui una subvenció del 25% de l'IBI als propietaris de locals comercials que hagin realitzat reduccions en el preu del lloguer als seus inquilins. La idea d'aquesta mesura és protegir el sector de l'oci, l'hostaleria i el petit comerç "per ser d'especial interès municipal a l'efecte d'ocupació", ha explicat la regidor liberal, Elisabeth Guillén. El partit taronja també ha proposat que aquesta mesura sigui extensiva als propietaris de locals que gestionen directament un comerç i que s'han vist obligats a cessar la seva activitat durant el període d'alarma o han vist reduïts els seus ingressos en un 75%. "Aquesta ajuda haurà d'estar condicionada al manteniment de la mitjana de la plantilla durant el 2020", ha puntualitzat Guillén.

Des de Ciutadans també han ideat un paquet d'ajuda per a particulars en matèria de lloguer consistent en una subvenció del 100% del lloguer durant tres mesos als residents que acreditin una situació de vulneració econòmica per la Covid-19 i que resideixin en habitatges de titularitat municipal. D'altra banda, Guillén ha explicat que el seu partit ha demanat "l'obertura d'una línia d'ajudes al lloguer de fins a 200 euros sobre l'habitatge habitual" que estigui circumscrita únicament a veïns que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica per estar afectats per un ERTE o a causa de ser titulars d'activitats econòmiques que a causa del decret de l'estat d'alarma s'han vist obligats a cessar la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació en més d'un 75% durant aquest període.