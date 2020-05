Obren una nova convocatòria de propostes de visites guiades als espais medievals de l'Empordà

El dia 7 de maig es va obrir el termini per tal que els ajuntaments de l'Empordà proposin visites als espais medievals dels seus municipis. Aquesta iniciativa es durà a terme per sisè any consecutiu i té com a objectiu fer valdre el ric patrimoni medieval de l'Empordà entre les persones que hi viuen i que el visiten. L'any passat, entre el 2 de juny i el 24 de novembre es van organitzar 55 visites que varen interessar a 1.186 persones.

Enguany, arran de la pandèmia del coronavirus, el calendari s'ha desplaçat un mes, de manera que es desenvoluparà en caps de setmana, entre el dia 4 de juliol i el dia 13 de desembre. En la convocatòria de propostes, s'ha tingut present la incertesa relativa a les condicions en les quals ens podem trobar en aquestes dates. En aquest sentit es demana als ajuntaments que programin les activitats de manera que es puguin garantir les condicions de restriccions, d'higiene i distàncies de seguretat previstes per a la fase 3 del Pla de desescalada.

Aquesta és una iniciativa conjunta dels consells comarcals de l'Alt i del Baix Empordà. Des dels dos consells es vol contribuir a recuperar la normalitat tan aviat com ho permetin les autoritats sanitàries i crear tantes oportunitats com sigui possible, per a tornar a descobrir paisatges i llocs i fer vida a l'Empordà.

El termini per a la presentació de propostes és fins al dia 20 de maig. I el projecte a l'Alt Empordà, s'inscriu en les activitats del PECT natura, cultura i intel·ligència en xarxa, cofinançat en un 50% per FEDER de la UE i en un 35% per la Diputació de Girona.