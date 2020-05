Comiat a Josep Serra i Vila, un jonquerenc exemplar

La pèrdua el passat dia 5 de maig de l'amic Josep Serra i Vila, va colpir profundament a la majoria de jonquerencs i jonquerenques que consideràvem en Josep com una persona imprescindible en la vida social del nostre poble. Feia tants anys que treballava per la col·lectivitat, per la societat jonquerenca, que ja semblava que formava part del paisatge social i esportiu local. En Serra, com la majoria l'anomenàvem, havia nascut feia 75 anys a Ventalló, veí de l'Estrada-Agullana en la seva joventut i jonquerenc d'adopció des de feia més de 50 anys. Des de molt jove el futbol ja formava part del seu ADN. Anava a Figueres amb bicicleta des de Ventalló per entrenar amb la U.E. Figueres, on va arribar a jugar amb el primer equip. Posteriorment va defensar la samarreta del Llança, l'Agullana, i la Jonquera fins passats la quarantena d'anys.

Després de casar-se amb la Rosa Montalat, de l'Estrada, van fixar la seva residència a la Jonquera, on treballava en una agència de duanes, com la majoria del jovent d'aquells anys.

En Josep Serra deixa una petja inesborrable en la vida política i social del nostre poble. Era una bona persona, amic dels seus amics, generós i entranyable amb tothom.

Va participar en la política local com a regidor, amb l'alcalde Joan Monjonell, els anys 1983-1987, anys que es varen posar les bases pressupostàries per la construcció del poliesportiu municipal i la millora de les instal·lacions del camp de futbol.

Posteriorment l'any 1991 torna a entrar de regidor municipal d'esports amb l'alcalde Pere Brugat, on hi romandrà durant 20 anys, fins el 2011, amb en Jordi Cabezas com alcalde. Va ser primer tinent d'Alcalde, Regidor d'Esports i Regidor de Governació durant molts anys. Amb ell es va millorar el camp de futbol, amb la plantació de gespa natural de qualitat, es va rehabilitar la piscina municipal i edificis annexes, es va construir el Rocòdrom, entre altres millores de les instal·lacions esportives, que sempre havien estat la nineta dels seus ulls.

En la vida social i cultural, va formar part molts anys de les juntes de l'Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca i fou president durant més de 20 anys de la Unió Esportiva la Jonquera.

Durant l'època de regidor i de president de la Unió Esportiva, el camp de futbol era el seu jardí, ja que tant aviat segava la gespa, com marcava el camp o netejava els vestidors, sempre amb l'alegria i les ganes de col·laborar desinteressadament i donar la millor imatge possible als clubs visitants.

En Serra tenia un do especial per tractar el personal, tant de l'Ajuntament, que com a regidor de Governació mantenia unes excel·lents relacions d'amistat amb el personal de la brigada i de la Policia Local, com els jugadors que formaven part dels diferents equips de base o de sèniors de la Unió Esportiva la Jonquera. Podem dir amb molt d'orgull els que ens considerem amics d'en Josep, que era una excel·lent persona i un pare, especialment per tots els nens i nois que han format part dels diferents equips de futbol de la Unió Esportiva la Jonquera.

Sense ser-ne president, ha continuat vinculat a la Unió Esportiva la Jonquera fins seus últims dies, com a membre de la junta i com a veritable mecenes del Club.

El seu amor per l'esport el va fer mereixedor l'any 2005, de la Medalla de l'Esport de les Comarques Gironines, que atorga anualment la Secretaria de l'Esport de Generalitat de Catalunya, als esportistes d' elit o a les persones que han treballat durant anys, desinteressadament, per l'esport gironí.

A nivell professional era un empresari reconegut del mon de les duanes, amb una empresa dedicada especialment a la tramitació i transport de productes horto-frutícoles a països tercers. Igualment formava part d'una societat que explotava el trull d'oli d'Agullana.

Les institucions locals, les entitats socials i esportives, i tots els jonquerencs i jonquerenques el tindrem sempre en el pensament.

Un exemple per les generacions futures.

Com Alcaldesa, en nom de la corporació, regidors i personal, expressem a la seva esposa i fills nostre sentiment mes profund.

Com amic i ex-Alcalde vull manifestar el meu sentiment i el dels antics companys de la corporació municipal.

En el moment oportú tenim l'obligació institucions, entitats i poble en general, de retre l'homenatge multitudinari que es mereix.

Reposa en pau Josep.