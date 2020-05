Tornen les obres a la plaça Víctor Català de l'Escala, però els dijous s'aturen per fer-hi el mercat

A principis d'aquest mes de maig s'han reprès les obres del projecte de rehabilitació de la plaça Víctor Català de l'Escala. Aquest ha estat un dels compromisos municipals a partir d'una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius que l'Ajuntament escalenc va tramitar l'any passat. En aquest cas, el projecte preveu les obres de reforma del mur perimetral, la pèrgola, la font i la jardineria de l'entorn d'aquesta plaça i, també, la millora de les voreres del voltant, amb l'ampliació en alguna zona del pas de vianants.

Aquesta obra va ser adjudicada a una empresa de Girona, mitjançant un concurs obert, i es va iniciar just la setmana anterior a l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Tal com explica el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Escala, Josep Bofill, el mateix dia 16 de març, amb les mesures de confinament d'obligatori compliment a tot Catalunya, l'Ajuntament de l'Escala va interrompre totes les obres municipals. La idea inicial va ser que es poguessin reprendre el 4 de maig. Una de les execucions que van quedar aturades i que s'ha pogut tirar endavant de nou va ser la que s'havia previst a la plaça Víctor Català.

«Aquesta obra és una mica particular, ja que, en aquesta plaça, els dijous s'hi celebra el mercat setmanal, amb la qual cosa, com que no es permeten dues activitats en un mateix àmbit, el ritme de l'obra anirà una mica més lent, perquè els dijous no es podrà treballar», ha manifestat Josep Bofill.

75.000 euros

Els treballs consistiran, en primer lloc, en una millora de les voreres de l'entorn. En alguna d'elles s'ha previst fer una ampliació del perímetre d'amplada. També es restaurarà el mur perimetral i la pèrgola, força malmesa en aquests moments. En aquest sentit, es canviaran les travesses de formigó actuals per unes de fusta, dins d'aquesta actuació municipal.

També està previst millorar els espais enjardinats de la plaça i crear una rampa d'accés cap a la zona de la biblioteca des del carrer Pintor Joan Massanet.

Es preveu una inversió d'uns 75.000 euros i el termini d'execució que s'ha fixat és de prop de tres mesos, segons marquen les pautes del projecte. «Aquesta actuació urbanística preveu una millora de la imatge de tot l'entorn de la plaça, però sense canviar la seva essència», remarca Josep Bofill.

Altres obres que han començat aquests darrers dies són les següents: el parc lúdic infantil de la urbanització del Camp dels Pilans; l'arranjament de les voreres de la zona de Riells de Dalt i del carrer Mallols, on hi havia zones que no comptaven amb un pas adequat per a la mobilitat dels vianants. També cal destacar que s'han començat a fer unes grades retràctils a la sala polivalent.