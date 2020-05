Santa Llogaia recull aliments i begudes per fer-ne donació a Càritas

L'Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema ha fet donació a Càritas dels aliments i begudes que no van poder fer servir a la festa del Carnaval, que tenien prevista pel 14 de març i que van haver d'anul·lar per l'estat d'alarma. «Vam pensar que seria millor donar-los, abans que se'ns fessin malbé i haver-los de llençar perquè, a causa de la situació excepcional, no podrem fer festes a curt termini, i se'ns haurien caducat», ha explicat l'alcaldessa, Mireia Pimentel.

En primer lloc, el consistori va anar a veure si els veïns i veïnes del poble, sobretot els més vulnerables, necessitaven quelcom, per exemple proporcionant aliments, oferint-los la possibilitat d'anar a fer la compra, o amb qualsevol altra ajuda que els fes falta. «També vam comprar mascaretes i les vam repartir per cada un dels residents al poble, i a més vam donar-ne cent al CAP de Vilafant», diu Mireia Pimentel.