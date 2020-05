La desescalada a l'Alt Empordà es manté a la fase 0 i pendent del turisme

El nombre de persones amb ingrés hospitalari per coronavirus a les comarques de Girona es manté estable, però la Regió Sanitària no ha passat a la fase 1 de la desescalada aquest dilluns, 11 de maig, com s'havia anunciat inicialment. En els pròxims dies, el Govern de la Generalitat proposarà a Madrid quan la demarcació podrà avançar de fase. La decisió ha estat rebuda amb resignació a l'Alt Empordà, que segueix molt pendent de l'obertura de la frontera anunciada pel 15 de juny.

De moment, els petits comerços i serveis professionals continuaran atenent el públic sota condicions estrictes de distanciament social i mesures de protecció per evitar els contagis. Així, i des del 4 de maig passat, molts comerços utilitzen sistemes de cita prèvia perquè només accedeixi a l'establiment una persona per cada treballador, sense opció de zones d'espera, amb una separació física garantida, si cal, amb taulells i mampares, i un horari preferent per a majors de 65 anys. Opcionalment, ofereixen serveis de recollida de comandes.

També les perruqueries i els centres d'estètica han pogut obrir amb restriccions. A la perruqueria de Navata, Anna Iglesias, explica com s'han hagut d'adaptar: «Hem de portar mascareta, guants i posar pantalles. Donem hores i deixem temps entre clients per desinfectar l'espai. Hem canviat la roba de feina i es renta més sovint». Malgrat les mesures, les més grans de les seves clientes prefereixen esperar perquè «tenen por i creuen que és massa aviat per sortir».

L'hostaleria s'adapta

Pel que fa a bars i restaurants, durant la fase zero es permeten els serveis d'entrega a domicili o de recollida a l'establiment amb encàrrec previ i hora concertada. Una alternativa que han aprofitat molts restaurants per reactivar les seves cuines. A partir de la fase 1, es permetrà l'obertura de terrasses amb el 50% d'ocupació i amb distància de dos metres entre taules. Tot i això, hi ha establiments que han decidit mantenir la persiana abaixada davant la incertesa.

És el cas de Can Carriot, on reconeixen que si el mateix dilluns 11 de maig s'hagués passat a la fase 1, «tampoc hauríem obert». Prefereixen veure com evoluciona la desescalada. «Després ens prepararem per obrir», han dit. De moment, però, la reestructuració de l'empresa prevista en dos anys s'ha avançat i La bodega de Can Carriot d'Empuriabrava ja ha tancat les portes definitivament. Es manté el restaurant de Palau-saverdera i l'Ams, davant la platja d'Empuriabrava.

Els allotjaments turístics podran obrir totes les habitacions a partir de la fase 1, però no es permetrà la mobilitat entre regions sanitàries, i, amb la frontera tancada, a l'Alt Empordà només podran tenir allotjades persones de la demarcació gironina. Amb això, moltes empreses opten per no obrir malgrat que es passi a la fase 1, ja que la majoria de client són estrangers. Sergi Santos, d'InmoSantos, agència immobiliària de Roses, admet: «Sabem que en un espai breu de temps no podrem reprendre l'activitat». El sector de compravenda d'habitatges i lloguer, «té por i es comportarà com en la darrera crisi».

El sector de lloguer d'apartaments turístics, explica Santos, segueix «en ERTO i les tasques durant el confinament han sigut gestionar cancel·lacions i no ha entrat cap reserva». A més, afegeix, «la imatge que es dona a escala internacional sobre la Covid a Espanya, tots els alemanys anul·len reserves.» Manté l'esperança amb el turista francès que «està aguantant les reserves». Per mantenir el negoci reconeix: «Haurem de canviar les condicions de lloguer d'apartaments, fent-les més lleugeres pel que fa a les cancel·lacions i abaixar molt els preus. Esperem que s'atreveixin més a reservar».

El sector treballa en protocols de seguretat i condicions higièniques per als clients, però, a l'Alt Empordà, recorda que «tot dependrà de la frontera i l'arribada o de francesos, o no».