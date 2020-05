Confeccionen unes bates de plàstic per protegir el personal de les residències

L'associació Convivència Cívica Catalana ha portat fins a Figueres una iniciativa solidària per confeccionar material de protecció. Una dotzena de voluntaris han fet una trentena de bates, a principis d'aquest mes de maig, dissenyades per protegir el personal que treballa a les residències –no són aptes per als hospitals-. Com expliquen ells mateixos, s'elaboren amb bosses d'escombraries, cinta adhesiva i aigua amb lleixiu. Són bates de protecció d'un sol ús, segons especifiquen.

L'objectiu d'aquests voluntaris és fer arribar aquestes bates d'un sol ús a les residències de l'Alt Empordà de forma continuada. El grup de voluntaris vol aconseguir repartir-ne 500 cada setmana. Han editat vídeos per mostrar tothom com fan les bates i s'ofereixen a passar-les a buscar als domicilis d'aquelles persones que en confeccionin per portar-les a les residències. Les persones que vulguin donar un cop de mà poden contactar al 670 574 249.