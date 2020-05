El Col·legi de Metges facilita mòbils a l'Hospital de Figueres per a connexions familiars

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), gràcies a l'impuls dels col·legis de metges de Barcelona i Girona, i Omplim els Magatzems, una xarxa de voluntariat sorgida per ajudar a fer front a l'emergència sanitària causada per la Covid-19, han impulsat un projecte col·laboratiu que té com a objectiu proveir a hospitals i residències de les comarques gironines de dispositius mòbils per millorar la comunicació entre els pacients i les seves famílies.

Des de Girona, s'han repartit un total de 20 dispositius a l'Hospital Josep Trueta de Girona, a l'Hospital de Figueres, a la Clínica Girona, a la Clínica Bofill, i, també, a dues residències i centres de dia, Can Regàs de Girona i Santa Anna de Bescanó.

Els dispositiu i la línia associada són una donació de la cadena de distribució d'electrònica i electrodomèstics MediaMarkt i l'operadora de telecomunicacions catalana Parlem Telecom en el marc d'aquest projecte solidari.