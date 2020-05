Aquest dimecres comencen les preinscripcions escolars a Roses de forma telemàtica

Aquest dimecres, 13 de maig, s'inicia el període de preinscripció escolar a Roses per a Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, que s'allargarà fins al 22 de maig.

Enguany, tots els tràmits es podran fer de forma telemàtica per tal d'evitar desplaçaments als centres educatius, a través d'aquest enllaç. Per facilitar aquest tràmit, podeu consultar també les pàgines web dels diferents centres educatius de Roses, on hi trobareu l'enllaç i més informacions sobre la presinscripció.

Les persones que no disposin de mitjans per dur a terme el procediment de preinscripció telemàtic ho podran fer de forma presencial, només amb cita prèvia, entre el 19 i 22 de maig. És molt important que les persones que es desplacin als centres per fer els tràmits segueixin les recomanacions i mesures de protecció. Per demanar cita cal trucar a l'escola on es vol realitzar la preinscripció.

Estudis post obligatoris:

Les dates de preinscripció seran les següents:



Batxillerat : del 27 de maig al 3 de juny

: del 27 de maig al 3 de juny Cicles de grau mitjà d'FP i d'Arts : del 2 al 8 de juny

: del 2 al 8 de juny Cicles de grau superior d'FP i d'Arts plàstiques i Disseny: del 10 al 17 de juny

Llars d'infants municipals:

El període de preinscripció es realitzarà entre l'1 i el 10 de juny. La tramitació tindrà lloc de forma telemàtica per evitar desplaçaments als centres. S'habilitarà un enllaç per poder fer la preinscripció a la pàgina web de l'Ajuntament www.roses.cat

Aquelles persones que no disposin de mitjans per dur a terme el procediment de preinscripció telemàtic, ho podran fer de forma presencial només amb cita prèvia entre el 8 i 10 de juny. Per poder demanar cita prèvia caldrà trucar al Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament per tal que us donin dia i hora.

Escola d'Adults

La preinscripció es farà del 15 al 29 de juny.

En aquest cas, com és necessari realitzar una prova d'accés, caldrà demanar cita prèvia trucant a l'escola d'adults per a fer aquesta prova i formalitzar la preinscripció.