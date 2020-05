Neix «Empordà Solidari» una plataforma per fomentar les iniciatives altruïstes i promoure el territori des de l'hostaleria

Posar en valor la vessant altruïsta i generosa del sector turístic empordanès i, a la vegada promoure d'una forma diferent a la que s'ha fet fins ara, el gran atractiu, l'experiència i l'excel.lència d'aquest territori. És el que ha mogut a l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà (AHAE) a impulsar "Empordà Solidari", una plataforma que neix amb la voluntat d'anar més enllà de l'actual crisi provocada arran de la pandèmia del coronavirus. Es tracta d'una iniciativa innovadora que té per objectiu posar en contacte les empreses del sector turístic de la comarca associades a l'entitat que volen oferir productes o serveis i també les d'empreses d'activitats o oferta cultural, natural o d'oci... per ajudar a sectors o col.lectius necessitats, amb les entitats o persones que necessiten les propostes solidàries.

L'Associació ha dut a terme fins ara diferents iniciatives solidàries i ara ha decidit unir-les totes sota el paraigües d'aquesta plataforma. El projecte s'articularà a través de la pàgina web www.empordasolidari.com i a partir del 15 de maig estarà obert a totes les empreses associades que vulguin col.laborar i a tothes aquelles empreses o activitats de la comarca que s´hi vulguin adherir. Només caldrà que registrin a la plataforma els productes o serveis que ofereixin . Per la seva banda, les entitats o col.lectius que vulguin accedir a les propostes solidàries també caldrà que s'inscriguin al web. A partir d'aquí una comissió gestora de l'entitat s'encarregarà de gestionar totes les ofertes i les demandes; també impulsarà sortejos solidaris i altres accions.

Productes per un valor superior als 6.000 euros

De moment, "Empordà Solidari" compta ja amb diversos productes i serveis que han cedit els empresaris associats per un valor superior als 6.000 euros com ara menús de degustació o gastronòmics, estades en apartaments turístics o en hotels rurals, allotjaments amb experiències a l'establiment i/o al territori , entre d'altres. També es vol comptar amb experiències per gaudir a la comarca ( visites a parcs naturals, cellers, trulls, parc aquàtics , entrades a museus i a espais culturals, visites guiades...). "El nostre és un sector d'oci i restauració i volem contribuir amb el que tenim", destaca el president de l'Associació, Miquel Gontanegra.

L'Associació d'hostaleria de l'Alt Empordà remarca que "Empordà Solidari" no és una iniciativa que sorgeix per la crisi de la COVID-19 sinó que coincideix amb el temps. La idea és mostrar la solidaritat amb els col.lectius que estan fent un gran esforç en aquests moments (com ara el personal dels centres sanitaris, treballadors de supermercats, persones que treballen amb la gent gran , pagesos, transportistes, entitats socials, gent afectada laboralment per aquesta crisi...) però es vol mantenir més enllà de la situació actual i potenciar la plataforma com a eina de promoció directe del territori a través de nous prescriptors que podran viure l'excel·lència de l'experiència empordanesa . En aquest sentit, es vol buscar la complicitat d'institucions i entitats de la comarca perquè s'impliquin en el projecte. "Aquesta crisi ens ha portat a fer una reflexió profunda del nostre sector i també a repensar la manera de fer les coses. La situació és molt complicada i pensem que si treballem tots junts ens en sortirem", afirma el president de l'Associació.