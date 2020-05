L'Oficina Jove de l'Alt Empordà obre la borsa de monitors i directors de lleure

Cada any es realitzen uns 50 casals de lleure a l'Alt Empordà i hi ha múltiples activitats com: activitats extraescolars organitzades per les AMPA de les escoles, patis oberts, centres oberts, espais socioeducatius, menjadors escolars, etc. Totes aquestes activitats requereixen professionals que les executin, i en la gran majoria es necessiten Monitors i Directors de lleure.

Des de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà es reactiva anualment la borsa de lleure. Aquesta està pensada per a totes les persones que estiguin en cerca activa de feina en el sector del lleure, ja sigui en casals d'estiu, activitats de lleure, i fins i tot activitats extraescolars que puguin anar sorgint durant el curs escolar, i té la intenció de poder fer arribar el currículum a tantes empreses com ho sol·licitin, seguint la normativa de protecció de dades.

Per inscriure's a la borsa s'ha d'accedir al web www.empordajove.cat i omplir el formulari d'accés. Ho pot fer tothom que tingui una titulació acceptada oficialment com el títol de monitor, el certificat de Professionalitat de Dinamització d'activitats de lleure educatiu, el de tècnic superior en animació sociocultural o en Ensenyament i Animació Socioesportiva, en el cas dels monitors. Els directors ho poden fer amb: el diploma de director, el certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d'activitats esportives o amb els dos títols de tècnic superior que ja es contemplen en el cas dels monitors.

Un cop es tingui la borsa actualitzada per aquest estiu, es donarà a conèixer a les empreses de lleure l'existència d'aquesta borsa, per tal de poder posar en contacte candidats/es i empreses/entitats. Totes aquelles persones interessades només han d'omplir un formulari que

Els dinamitzadors de l'Oficina Jove expliquen que la borsa "és una bona oportunitat per trobar feina de monitor o director en lleure". Aquells que no disposin de la titulació, des de diferents escoles de lleure s'estan realitzant formacions de lleure en línia per tal de facilitar aquesta aproximació en el món del lleure i poder accedir a la certificació com més aviat millor.