L'alcalde de Saus, Camallera i Llampaies defensa la «neutralitat» del Facebook municipal

L'alcalde de Saus, Camallera i Llampaies, Esteve Gironès (JxCat) defensa "l'absoluta i necessària neutralitat" de perfil oficial que l'Ajuntament té a Facebook. D'aquesta manera, Gironès surt al pas de la polèmica generada aquest cap de setmana per un presumpte cas de censura denunciat des del grup de l'oposició de l'Assemblea Republicana vinculada a ERC-AM, segons una informació divulgada per l'Agència Catalana de Notícies i de la qual se'n va fer ressò emporda.info.

L'Ajuntament va esborrar un comentari d'una persona que destacava el paper de l'Assemblea en una proposta per a la recollida solidària d'aliments vinculada a la crisi del coronavirus. Esteve Gironès deixa clar que "en cap cas hi ha hagut censura. El perfil de Facebook de l'Ajuntament es va crear per a informar de les activitats i gestions municipals. Des del primer moment va quedar clar que no era un lloc per a fer política, perquè cada partit ja disposa dels seus propis canals per a fer-ne. El cometari esmentat va sorgir d'una persona que formava part de la candidatura de l'Assemblea Repubicana a les passades municipals i, d'acord amb les normes d'ús del Facebook de l'Ajuntament es va treure perquè promocionava un partit polític". Gironès considera que "s'ha fet una muntanya d'un gra de sorra. El perfil de l'Ajuntament a les xarxes socials ha de tenir una absoluta i necessària neutralitat política". Per a refermar aquesta postura, l'Ajuntament ha tornat a recordar en el seu perfil aquestes normes d'ús.