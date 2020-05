Dos grups de l'Institut Olivar Gran, seleccionats entre els 25 millors projectes d'Espanya en el Repte BeCritical

Els alumnes figuerencs Berta Curós, Laura Desplans, Marta Dote, Ona Germán, Leonard Herrmann, Adrià Lloveras i Alba Trull, dividits en dos grups, van ser seleccionats com els únics finalistes gironins del Repte BeCritical del concurs d'EduCaixa, la branca educativa de la Fundació La Caixa. Amb dues peces audiovisuals originals, l'alumnat de l'Institut Olivar Gran va donar mostres de la seva creativitat, innovació i coneixements per transmetre la necessitat de lluitar contra la desinformació.

Amb el repte BeCritical es pretén que l'alumnat desenvolupi habilitats i competències per fomentar el seu esperit crític. L'objectiu, doncs, és formar una ciutadania conscient i responsable capaç de gestionar el volum d'informació en l'era de la hipercomunicació. Aquest desafiament es dirigia a alumnes de 3r d'ESO fins a 2n de Batxillerat per tal de promoure la reflexió i la conscienciació del jovent en clau de comunicació ètica. Organitzats en equips, l'exercici que plantejava la convocatòria consistia a detectar una notícia falsa que hagués circulat per la xarxa i realitzar un vídeo explicant com s'havia rebut aquest contingut, de què tractava, saber per què era fals i com s'havia comprovat. A més, també s'havia de documentar el procés amb un informe.

El campus presencial, substituït per un de virtual

Amb aquests dos projectes, acompanyats per la professora Tonyi Vico i el docent en pràctiques Sergio Garcia, alumne de la UdG del Màster de Formació del Professorat que ha focalitzat el seu camp d'estudi educatiu en l'àmbit periodístic, els nois i noies de l'Institut Olivar Gran havien de participar en un campus presencial a Barcelona de tres dies amb alumnes vinguts d'arreu del territori, també amb equips de Portugal i Colòmbia. El període de confinament pel coronavirus, malgrat tot, va obligar a reenfocar el campus, que pretenia aplegar més de 400 alumnes dels quatre reptes d'Educaixa: Repte BeCritical, Repte Emprende, Repte BigData i Repte STEAM.

Del 5 al 7 de maig, durant tres dies frenètics i intensos, els alumnes han intercanviat experiències digitals amb altres companys i han hagut d'afrontar jornades carregades d'activitats i propostes, com la xerrada amb la periodista Ana Pastor, monòlegs, videoconferències, una sessió de ioga i l'elaboració d'un vídeo final de sensibilització entorn de les Fake News, entre d'altres. Un dels grups, a més, ha creat el concepte de #FakeBusters i també ha elaborat una línia gràfica.

Representació empordanesa gairebé total

Per a l'elaboració del vídeo final, realitzat en temps rècord i sota pressió, els grups de l'Institut han comptat amb els testimonis de reconeguts professionals. Tant en Dídac Lee, emprenedor i directiu de l'Àrea de Noves Tecnologies del FC Barcelona, com la Mar Casas, psicòloga i periodista, i la Mireia Gibrat, metgessa de família, no han dubtat en compartir el seu coneixement en els seus respectius camps. A més, l'emprenedor rosinc, periodista i activista social Mohamed El Amrani va esdevenir durant els tres dies l'EduCoach d'un dels grups, completant així l'elenc empordanès en la proposta educativa de la Fundació La Caixa.

A l'espera de conèixer el veredicte del jurat, que es farà públic al llarg dels propers dies, el director del centre, Rafa González, valora molt positivament la participació en aquest repte, l'enorme esforç i dedicació de l'alumnat i l'organització i coordinació a través de totes les plataformes digitals, donant així resposta a una situació adversa que, malgrat tot, s'ha sabut reconduir de manera òptima.

Les dues iniciatives inicials

Per tal d'arribar a la fase final i ser seleccionats entre els 25 millors projectes d'Espanya, el primer dels grups va treballar una peça d'Antena 3 en què hi havia imprecisions entorn de la cultura i l'èxit del K. POP i la seva incidència en el boom d'operacions estètiques entre els joves de Corea del Sud. El segon grup va desmentir una notícia viral que assegurava que el govern del Japó havia prohibit els microones pel seu efecte perjudicial sobre la salut de les persones.