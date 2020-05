Ciutadans Vilafant demana crear una ajuda econòmica per als autònoms del municipi

La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Vilafant, Rebeca López, ha demanat consensuar entre tots els representants municipals "una ajuda per a autònoms empadronats o que exerceixin la seva activitat únicament a Vilafant que hagin vist reduïda la seva facturació a causa de l'estat d'alarma i puguin demostrar-ho objectivament". A més, també ha proposat planificar un paquet d'ajudes per al manteniment i la reactivació de l'activitat comercial i empresarial així com mantenir oficines i línies d'atenció i assessorament per a autònoms i pimes.

Pel que respecta a la situació econòmica, López també ha sol·licitat que l'ajuntament, durant l'any 2020, exoneri del pagament de la taxa d'ocupació de la via pública a bars i restaurants del municipi, "se li retorni l'import a qui l'hagi pagat" i es permeti, de manera excepcional, "flexibilitzar l'ampliació d'espais de la via pública per terrasses de restauració perquè els clients puguin mantenir les distàncies de seguretat mentre aquests locals només estiguin operant al 50%".

La portaveu taronja ha reclamat que en la comissió de treball permanent sobre la Covid-19 estiguin integrats representants del teixit econòmic i empresarial i representants de treballadors i aturats, que puguin "acudir a les diferents entitats del municipi per a explicar les conseqüències i els problemes derivats de la pandèmia i oferir ajuda i assessorament als veïns per a poder tornar a la seva rutina habitual".