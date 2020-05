La UdG no preveu incrementar l'oferta de graus semipresencials o online per la crisi del coronavirus

La Universitat de Girona (UdG) no incrementarà l'oferta de graus semipresencials de cara al curs vinent per la crisi del coronavirus. Tampoc s'ha plantejat fer carreres online després de l'impacte que ha suposat la pandèmia per a la institució, que porta prop de dos mesos tancada. El rector de la universitat, Quim Salvi, deixa clar que la UdG és un centre "presencial i continuarà sent així". "Nosaltres creiem que la proximitat entre professor i estudiant dona un valor afegit que no té l'online", assenyala Salvi. Tot i això, el rector remarca que les eines tecnològiques que s'estaven desenvolupant i que estan ajudant durant el temps que dura la pandèmia "seguiran a disposició del professorat" per tal de millorar el contacte amb l'alumne.

Les quinze places que ofereix la UdG en Arquitectura Tècnica i Edificació seguiran sent les úniques que els estudiants de grau podran fer al centre de manera semipresencial el curs que ve. I és que la crisi del coronavirus no ha variat l'estratègia de la institució en relació a la possibilitat d'oferir carreres online o en un format híbrid. "Som una universitat presencial i així seguirà sent. El treball en equip i el contacte proper és un valor afegit que ens ha portat a ser un centre molt reconegut", assenyala el rector de la UdG, Quim Salvi.

De totes maneres, Salvi destaca "l'esforç majúscul" que ha fet la universitat per traslladar tota la metodologia docent a un format no-presencial arran de la pandèmia. En aquest sentit, el rector deixa clar que les eines que s'han desenvolupat per fer possible el manteniment del servei als estudiants estaran a disposició dels docents.

"Amb la crisi s'han avançat programes pilot que estaven en marxa i tenim clar que seran un recurs més per al professorat. Evidentment no renunciarem als avantatges que ens doni, però la nostra raó de ser és la d'una universitat presencial, i tant aviat com podem recuperar les classes als centres ho farem", assenyala Salvi.



No es reduirà l'oferta acadèmica per la crisi

El rector explica que des de la UdG no preveuen que la crisi sanitària obligui a retallar postgraus ni altres titulacions, com han avançat altres universitats catalanes. Afirmen que és molt prematur preveure quina afectació en les matrícules tindrà la pandèmia, més enllà del retard que hi haurà en les matriculacions, que s'hauran de fer al setembre, poc abans de començar el curs acadèmic.

Tot i així, Salvi ha detallat que sí que han notat una davallada en la demanda de sol—licituds d'estudiants internacionals. D'altra banda, Salvi ha recomanat als alumnes de la universitat gironina que ajornin els seus programes de mobilitat internacional fins que hi hagi més estabilitat i més garanties sanitàries.

Es manté la docència compartida amb altres centres

La Universitat de Girona compta amb diversos estudis compartits amb altres universitats. Un d'ells és el Màster Europeu en Direcció de Turisme (EMTM) que es fa amb la Universitat de Ljubljana i la Universitat de Sud de Dinamarca (SDU). En aquests casos, Salvi ha detallat que la docència es manté, ja que fins ara les matèries que s'impartien en altres universitats, en la majoria de casos no eren presencials.

Si bé és cert que a vegades es promovien alguns intercanvis, ara aquests s'han aturat, però els alumnes mantenen l'oportunitat de seguir els estudis de forma no presencial, igual que abans. En la mateixa situació hi ha les investigacions que també es fan de forma compartida amb altres universitats internacionals.