Educació pagarà protecció a la concertada per a la preinscripció

La Conselleria d'Educació de la Generalitat pagarà als centres concertats material de protecció sanitari per als treballadors que atenguin durant els dies de preinscripció presencial a les escoles, han informat a Europa Press fonts del departament, després de les queixes de les patronals i associacions de famílies de la concertada. En el cas de l'Alt Empordà, hi ha quatre centres concertats: La Salle, Cor de Maria i Escolàpies de Figueres i Empordà de Roses.

Les mateixes fonts han assegurat que "serà una aportació econòmica als centres, la mateixa xifra que es donarà als públics per la compra d'aquest material".

Les patronals i les famílies de l'escola concertada catalana s'havien mostrat "sorpreses i indignades" en quedar excloses del repartiment de material de protecció sanitari als centres per al procés de preinscripció per a prevenir el coronavirus, després de conèixer el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per realitzar els procediments de preinscripció i matrícula escolar.

També ho havia criticat el secretari general d'Units, Ramon Espadaler, que en un tuit recollit per Europa Press ha agraït la resposta del conseller Josep Bargalló, en la qual li comunica que es farà arribar una percepció econòmica als centres per a la compra de mascarillas, guants i gel.

El diputat al Congrés de JxCat Ferran Bel també havia mostrat el seu rebuig al fet que no rebessin material de protecció: "Un greu error que cal resoldre, Govern", havia manifestat.