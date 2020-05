El Servei d'Atenció al Ciutadà de Roses programarà visites presencials a partir de dilluns

A partir del proper dilluns, 11 de maig, el Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l'Ajuntament de Roses inicia la programació de visites presencials amb cita prèvia, destinades als usuaris i usuàries que no puguin realitzar les seves gestions municipals electrònicament. Per sol·licitar visita, cal trucar al 972 25 24 00, de 9 a 14 h.

Tot i que la gestió telemàtica continua sent prioritària, i les consultes al SAC s'atendran inicialment de manera telefònica, en els casos en què alguna gestió no pugui ser resolta o l'usuari no disposi dels mitjans electrònics necessaris, es donarà cita per ser atesos presencialment.

Les atencions individualitzades es realitzaran amb seguiment de totes les mesures de seguretat establertes per a personal i usuari. És obligatori l'ús de mascareta i absolutament imprescindible disposar de cita prèvia per a l'atenció personalitzada. En cas contrari no es podrà accedir a les oficines municipals.