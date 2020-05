Museus i biblioteques podran obrir en fase 1 amb un terç de l'aforament

La fase 1 de la desescalada, que començarà en alguns territoris a partir d'aquest dilluns, permet l'obertura de museus sense superar el terç del seu aforament, i de biblioteques, però en aquest cas només les sales de lectura i per al servei de préstec i devolució. A més, aquesta nova fase també permet celebrar actes i espectacles amb un terç de l'aforament i amb un màxim de 30 persones en el cas de recinte tancat i de 200 en espais oberts. Sempre, però, amb el públic assegut. Per accedir a un acte o espectacle, s'haurà de marcar al terra el distanciament entre persones i, per entrar al recinte, s'haurà de fer de forma esglaonada i per franges horàries, el mateix criteri que haurà de seguir el públic per a la sortida quan acabi l'espectacle.

A les biblioteques no es podran dur a terme activitats culturals ni tampoc es podran fer servir les sales d'estudi ni els ordinadors. Tampoc es permetrà fer préstecs entre biblioteques i cada cop que un usuari torni un llibre, aquest es dipositarà en un espai apartat i almenys haurà d'estar en quarantena durant 14 dies. A les zones d'accés, s'hi ubicaran gels hidroalcohòlics i desinfectants, i també s'hauran de fer marques al terra per indicar els recorreguts que hauran de seguir els usuaris. Les biblioteques no podran superar un terç del seu aforament.

Pel que fa als museus, tampoc podran superar el 30% del seu aforament. En aqu est cas, les visites seran individuals i no es podran utilitzar objectes d'us tàctil ni àudioguies. Es recomana la compra online de les entrades i s'obliga a respectar sempre les distàncies de seguretat i les mesures d'higiene per tal d'evitar al màxim el contagi per covid-19.

Les sales i els teatres també es podran obrir sense serveis complementaris. Així, per exemple, el servei de cafeteria o el guarda-robes continuarà tancat. Els locals s'hauran de desinfectar abans i després de cada representació. Pel que fa als artistes, hauran de mantenir la distància de seguretat durant les representacions i, en cas que no sigui possible, s'hauran de prendre mesures de seguretat expressament dissenyades per a cada cas. Pel que fa a la roba, els artistes no la podran compartir en cap moment si no s'ha desinfectat prèviament.

En aquesta nova etapa de desconfinament, també es permetrà iniciar els rodatges amb equips de treball reduïts al número imprescindible de persones. Les activitats de maquillatge, perruqueria i vestuari s'hauran de fer amb l'equip de protecció adequat al nivell de risc i respectant la distància de dos metres entre els artistes. A més, s'hauran de desinfectar tots els objectes utilitzats després de cada ús.