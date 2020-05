El BOE publica la pròrroga de l'estat d'alarma fins el 24 de maig

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte el reial decret pel que es pròrroga l'estat d'alarma fins el 24 de maig, després que el Congrés dels Diputats l'autoritzés dimecres. Aquesta és la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, que es va decretat a mitjans de març. El reial decret inclou alguns detalls del pla de desescalada aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 d'abril. Així, detalla que, en el marc de les decisions que s'adoptin sobre la progressió de les mesures de desescalada, "les persones podran desplaçar-se pel territori de la província, illa o unitat territorial de referència que es determini", amb excepcions per motius sanitaris, laborals o de cura de gent gran i dependents.

El reial decret inclou que el govern espanyol pugui acordar "conjuntament "amb les comunitats autònomes "la modificació, l'ampliació o restricció de les unitats d'acció i les limitacions respecte a la llibertat de circulació de les persones, de les mesures de contenció i de les d'assegurament de béns, serveis, transports i abastiments", amb l'objectiu d'adaptar-les millor a l'evolució de l'emergència sanitària de cada comunitat. En cas d'acord, aquestes mesures s'aplicaran per qui ostenti la presidència de la comunitat, com a "representant ordinari de l'Estat al territori".

A més, el reial decret també estableix una modificació del reial decret del 14 de març que va declarar l'estat d'alarma per tal que es puguin fer les actuacions electoral necessàries per al desenvolupament d'eleccions convocades a parlaments autonòmics.

El Congrés dels Diputats va aprovar dimecres la quarta pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig amb una majoria més ajustada que en les anteriors votacions. Hi van donar suport el PSOE, Unides Podem, Cs, PNB, Més País i grups com Coalició Canària, Teruel Existe o Nova Canària. El PP, EH Bildu i el BNG es van abstenir, mentre que Vox, ERC, JxCat i la CUP hi van votar en contra.