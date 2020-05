Els allotjaments turístics podran obrir totes les habitacions a la fase 1

Els hotels i allotjaments turístics podran obrir totes les habitacions, sense límit d'aforament. A més, se'ls permetrà oferir el servei de bar i restaurant, però només en podran fer ús els clients. El que no es podrà utilitzar són els espais comuns, com ara la piscina, l'spa, el gimnàs o la discoteca. Aquests són alguns dels detalls de l'ordre ministerial publicada al BOE pel que fa a la fase 1 de desescalada. Una fase que no permet la mobilitat fora de la regió sanitària si no és per motius sanitaris o laborals. Per tant, això limitarà molt la capacitat d'ocupació dels allotjaments turístics, ja que només podran tenir allotjats persones de la mateixa regió sanitària.