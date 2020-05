Tercer dia seguit de descens d'ingressats per covid-19 a les comarques gironines

Tercer dia consecutiu de descens en el nombre de pacients ingressats en hospitals de les comarques gironines per la covid-19. Segons les dades de Salut, actualment hi ha 318 persones hospitalitzades, 48 menys que ahir quan n'eren 366. Dimecres va ser el primer cop des del 31 de març –el dia que Salut va començar a informar sobre hospitalitzacions- que el nombre de persones ingressades a la demarcació se situava per sota dels 400 (391). La tendència a la reducció diària del nombre d'hospitalitzats ha continuat fins a aquest divendres deixant enrere el repunt que hi va haver dimarts i que va trencar els set dies seguits de descens d'hospitalitzats que hi havia hagut des del 29 d'abril.

Després de set dies consecutius de descens en el nombre de persones ingressades per coronavirus per la pandèmia, dimarts hi va haver un repunt d'hospitalitzacions. Segons les dades de Salut, d'un dia per l'altre, als hospitals de la demarcació van passar de 411 pacients ingressats per la covid-19 a 442, 31 més.

Les mateixes dades indiquen, però, que seria un repunt puntual. De dimarts a dimecres hi va tornar a haver un descens, que s'ha mantingut fins a aquest divendres, amb una reducció diària del nombre de persones ingressades per coronavirus.

Dimarts la demarcació es va situar per primer cop per sota dels 400 ingressos (dels 442 de dimarts als 391 de dimecres). La tendència va continuar dijous (de 391 a 366 pacients ingressats, 25 menys) i s'ha mantingut aquest divendres, passant dels 366 hospitalitzats d'ahir a 318, 48 menys.

El dia amb més ingressos per coronavirus a les comarques gironines des de l'arribada de la pandèmia va ser el 5 d'abril, amb 654.

El nombre de pacients ingressats en estat greu continua disminuint, amb cap increment des de fa nou dies (el 29 d'abril). La regió sanitària es va situar ahir, per primera vegada des del 23 de març, per sota dels 40. Hi havia 35 malalts en estat greu. Actualment n'hi ha 31, la xifra més baixa del darrer mes i mig. El màxim de pacients en estat greu a la demarcació durant el pic de la pandèmia va ser el 3 d'abril, amb 108.

També per novè dia seguit, hi ha menys professionals sanitaris afectats per la pandèmia. Actualment en són 125, 30 menys que ahir quan n'eren 155. El darrer repunt registrat va ser el 29 d'abril, quan hi havia 283 sanitaris contagiats. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.

Salut informarà sobre els casos de contagis nous, defuncions i les altes a la demarcació amb el còmput de tota Catalunya del final del dia.