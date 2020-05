El Sevei Local de Teleasistència de Roses ha realitzat 217 trucades de seguiment durant la pandèmia

Des de l'inici de l'estat d'alarma el 12 de març, el Servei local de Teleassistència va iniciar un Pla de contingència per oferir una atenció especial a la protecció de les 159 persones usuàries que el servei té a Roses. L'objectiu del Pla és oferir-lis un seguiment continuat, davant la vulnerabilitat en què es troben davant la crisi sociosanitària generada per la Covid 19.

Aquest Pla ha reforçat l'acompanyament que el servei realitza normalment, especialment a les persones més vulnerables, per tal de detectar amb celeritat i poder respondre ràpidament a situacions de risc i/o d'emergència. A més, es transmet als usuaris informació entenedora sobre les mesures d'autoprotecció i altres qüestions d'interès relacionades amb la pandèmia, i es resolen els dubtes que els puguin sorgir.

L'activació d'aquest Pla va implicar la restricció de totes les visites domiciliàries que no fossin imprescindibles per protegir de possibles contagis, el reforç de les trucades de seguiment i el reforç dels sistemes de coordinació per resoldre les diferents emergències: amb serveis socials, per a l'atenció de necessitats bàsiques, i amb el sistema sanitari públic, per a les urgències mèdiques.

En total, el servei ha realitzat fins ara un total de 217 trucades de seguiment, ha atès 63 consultes relacionades amb la Covid-19 i ha emès 37 trucades per atencions de diversa tipologia. Pel que fa a les emergències ateses, s'han coordinat 7 amb el 061, 3 amb el CAP de la població, 5 de caràcter familiar i 1 de mobilització de claus amb la Policia Local.

Cal destacar que durant aquest període, s'ha posat també en funcionament un servei de teleassistència telefònica 900 per atendre altres persones no usuàries del servei, però que poden presentar situacions de vulnerabilitat davant la crisi actual (persones que viuen soles, d'edat avançada i amb patologies cròniques). Per accedir-hi cal contactar amb serveis socials i proporcionar-los la informació dels ciutadans que vulguin disposar del servei.

El Servei Local de Teleassistència és fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Dipsalut, i compta amb el suport de l'Ajuntament de Rosses.