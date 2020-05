Els Mossos alerten que durant el confinament pot augmentar la propaganda gihadista

Els Mossos d'Esquadra han alertat aquest divendres, després de la detenció per part de la Guàrdia Civil d'un presumpte gihadista a Barcelona, que el confinament pot augmentar la propaganda gihadista, i que per això han augmentat els controls en prevenció antiterrorista.

"La coincidència de la crisi sanitària fa unes setmanes amb Setmana Santa, actualment amb el Ramadà, i el confinament, augmenta les possibilitats de propaganda gihadista i del consum d'aquesta, i per tant, el risc", ha apuntat la intendent de la policia catalana Mònica Luís en una roda de premsa al costat del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch.

Preguntada per si els Mossos han participat amb l'Institut Armat en l'operatiu per arrestar al presumpte gihadista, ha dit que a la policia catalana no li correspon informar sobre això perquè és un operatiu de la Guàrdia Civil, que es troba sota secret de sumari i assumit per l'Audiència Nacional.