La instal·lació d'una segona màquina d'ozó completa la desinfecció de tots els taxis de Roses

Ahir al matí, operaris de l'empresa municipal Rosersa van posar en servei una nova presa de corrent, en aquesta ocasió a la parada de taxis situada a la plaça Catalunya, per a la connexió d'una màquina d'ozó adquirida pel gremi de taxistes. D'aquesta manera, Roses ha completat la instal·lació dels sistemes de desinfecció de vehicles del servei de taxis de la població.

Amb aquesta actuació, i després que el passat dimecres es realitzés la mateixa instal·lació a la parada de taxis situada davant del monument al Pescador, Roses compta amb un sistema de desinfecció eficaç per a la totalitat dels seus taxis. Gràcies als equips d'ozó, en finalitzar cada servei, es procedeix a la higienització i esterilització de l'interior dels cotxes abans de realitzar el següent desplaçament amb un nou client, protegint així de possibles contagis tant als clients com als propis professionals del servei.

La desinfecció per ozó té una major efectivitat que les neteges manuals, ja que permet omplir un espai tancat sense presència de persones amb aquest gas d'efectes antibacterians i antivirals, aconseguint arribar allà on la neteja manual no pot.