El grup municipal ERC Roses es reuneix virtualment amb Gabriel Rufián

Dijous el portaveu del grup parlamentari republicà al Congrés Gabriel Rufián va participar en una trobada virtual amb militants, amics i simpatitzants d'ERC Roses per parlar de les accions que des d'Esquerra Republicana de Catalunya s'estan duent a terme en relació a la crisi del coronavirus.

Rufián va explicar el no republicà a la nova pròrroga a l'estat d'alarma i va dir que "No vam votar en contra de la pròrroga, sinó en contra de la seva pròrroga. I ha alternatives a la recentralització que està fent el govern central". I va afegir que "En 15 dies potser hi ha una altra pròrroga. Ens obrim a negociar amb el govern sempre que siguin responsables i ens facin propostes".

Gabriel Rufián també va respondre les preguntes que li van fer els participants a la trobada. Va destacar la importància de "desconfinar la política i retornar les competències de seguretat i salut a les comunitats".

La presidenta de la secció local Fany Poza va explicar que "Aquesta nova trobada s'emmarca en les diferents activitats, ara de forma virtual que la secció local d'ERC Roses vol fer per tal de seguir acostant la política a la ciutadania".