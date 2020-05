Figueres no cobrarà la taxa d'ocupació de via pública durant l'estiu

L'Ajuntament de Figueres no cobrarà la taxa d'ocupació de terrasses fins al mes de setembre. Aquesta és una de les mesures incloses en el pla de reactivació econòmica per pal·liar els efectes de la Covid-19. D'aquesta manera, bars i restaurant queden exempts de pagar l'impost d'ocupació de via pública durant el període d'estiu. El cobrament de taxa per ocupació de via pública es va suspendre el dia d'inici de l'estat d'alarma i no es cobrarà fins al quart trimestre.

Per altra banda, quan s'entri en la fase 1 de desconfinament, els bars i restaurants de la ciutat, podran obrir les seves terrasses amb un 50% d'ocupació, i en successives fases, l'ajuntament possibilitarà l'ampliació de les terrasses sempre que sigui possible i estudiant cas per cas.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que "en un moment excepcional com el que estem vivim és imprescindible posar totes les facilitats al sector del comerç, la hostaleria i tota mena d'establiments per tal que puguin tirar endavant i per tal de reactivar l'economia de la ciutat i fer que Figueres torni a ser una ciutat viva".