Figueres crea un segell pels establiments que garanteixen les mesures de seguretat

L'Ajuntament de Figueres ha creat un segell Stop Covid-19 pels comerços, bars i restaurants de la ciutat que implementin mesures per a la seguretat. A través d'una declaració responsable, l'establiment es compromet que garanteix totes les normatives i recomanacions per evitar la propagació de la Covid-19. L'objectiu és generar confiança als consumidors perquè apostin per la compra al comerç local i de proximitat.

L'establiment haurà de complir un manual de procediment per tal de poder sol·licitar el segell referent a la planificació del local, la forma segura de treballar, d'atendre els clients...

Alguna de les mesures son la instal·lació de mampares, les màquines de purificació d'ozó, les màquines de cobrament automàtiques entre altres.

Els requisits i recomanacions s'estan treballant conjuntament amb l'assessorament de la Fundació Salut Empordà.

La mesura forma part del pla de reactivació econòmica que està implementant l'Ajuntament de Figueres per pal·liar els efectes de la Covid-19.