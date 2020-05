Cs Figueres proposa que la recaptació de les sancions per saltar-se el confinament es destinin a ajudes per a la Covid-19

"És just que els ingressos per les sancions imposades a persones que s'han saltat el confinament durant l'estat d'alarma es destinin a un paquet d'ajudes per als afectats de la Covid-19". Així de sintètic s'ha mostrat el portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, per a sol·licitar al govern que utilitzi la recaptació de les 1.404 sancions en un paquet d'ajudes de reactivació econòmica, social i sanitària. "Estem parlant que la sanció mínima és de 601€ i això suposa que es generarà un ingrés de, com a mínim, 843.804 euros si es cobren totes les multes", ha explicat Amelló.

El regidor liberal ha considerat oportuna fer aquesta petició "perquè no volem veure que el govern utilitza els diners per a una altra cosa que no sigui pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus". És per aquesta raó que ha anunciat que demanarà el "compromís públic" del govern perquè destini la recaptació de les sancions per aquesta finalitat. "És un ingrés extra amb el qual no es comptava i quina millor destinació poden tenir les multes per incomplir el confinament que la lluita per a superar la crisi sanitària, econòmica i social de la Covid-19?", s'ha preguntat.