Els càmpings catalans i valencians es plantegen reobrir per Sant Joan

Els càmpings catalans i valencians es plantegen reobrir per Sant Joan ACN

Els càmpings integrats en la Confederació de Càmpings del Mediterrani (CCM) creuen que podran reobrir les seves portes vora la setmana de Sant Joan, a finals de juny, quan preveuen que s'activarà la fase 3 del pla de desconfinament. Sota aquest supòsit, la CCM –integrada per les associacions de Girona, Tarragona, Lleida, Castelló, València, Alacant i els càmpings de muntanya- creu que els negocis podran funcionar a ple rendiment durant els mesos de juliol, agost i setembre, coincidint amb la temporada alta. Malgrat tot, l'associació ha assegurat a través d'un comunicat que la majoria de negocis romandran tancats de cara a la setmana vinent, data en què diverses províncies de l'Estat hauran entrat en la fase 1.

Segons la CCM, la restricció de la circulació de vehicles entre províncies complica les possibilitats "d'arribar a una massa crítica de potencials clients". Per altra banda, el sector assegura que encara no està prou preparat per dur a la pràctica els protocols sanitaris que exigeix l'administració.

La CCM és una organització que agrupa més de 300 càmpings i un total de 210.000 places en sis províncies. Les empreses que formen part de l'associació generen 7.000 llocs de treball directes i acullen a 4,3 milions de turistes cada any.