S'inicia la neteja i adequació de la platja d'Empuriabrava

Aquesta setmana s'ha reprès la neteja de la platja d'Empuriabrava. Després del temporal Glòria es van iniciar els treballs per tal de recol·locar la sorra i retirar tots els residus que havia escopit el mar. Amb l'estat d'alarma es va haver d'interrompre la feina que s'estava portant a terme i, pocs dies després, va arribar una altra llevantada que va acumular més brutícia.

Ara que les mesures de confinament s'han relaxat i s'han autoritzat les sortides, s'ha volgut reprendre la neteja de les platges que acumulen encara branques i residus per tal que la gent hi pugui anar a passejar. També es vol començar a deixar-la a punt tot i la incertesa que hi ha en aquests moments de la temporada d'estiu.

Ahir al matí es va començar a passar els estripadors que permeten desenterrar les branques i residus per poder retirar-los. Seguidament el que es farà és passar el sedàs per acabar de deixar la sorra ben neta. Aquestes operacions s'aniran repetint al llarg d'aquesta setmana i la que ve per poder-la deixar a punt. Quan acabi aquest procés es procedirà a la col·locació de les passeres juntament amb Castelló 2000.

En aquests moments encara s'està treballant amb la meitat de la plantilla per tal de poder garantir el servei. Es fan torns i es prioritza la desinfecció, per tant, aquest procés s'allargarà una mica més de l'habitual perquè es treballa amb un equip més reduït. Ara mateix l'horari de neteja de la platja és de 6 h a 9 h del matí.