Set dies seguits sense cap defunció per Covid-19 en els centres de la Fundació Salut Empordà

La corba de la pandèmia causada pel coronavirus comença a baixar de manera clara a la comarca, segons les dades facilitades per la Fundació Salut Empordà. Avui s'ha confirmat que no hi ha hagut cap defunció en els seus centres en el transcurs dels darrers set dies. Entre el 28 i el 30 d'abril hi va haver un òbit diari, però des d'aleshores el balanç de 24 víctimes mortals acumulades no s'ha mogut.

A la Fundació Salut Empordà s'han registrat fins ara 306 casos positius de coronavirus, igual que ahir. Avui han tingut 2 altes hospitalàries (155 acumulades) i cap defunció (24 acumulades). Pel que fa als professionals, s'han produït 96 casos positius, 93 dels quals ja s'han pogut reincorporar a la feina.

La FSE gestiona l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala.