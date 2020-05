Protocols per garantir que els establiments turístics són segurs contra la Covid-19

El Govern, a través del Departament d'Empresa i Coneixement, ha començat a treballar, de la mà del sector, en l'elaboració de diferents protocols per garantir que els establiments turístics són segurs en la prevenció de la Covid-19. En concret, preveu elaborar sis protocols, quatre per als diferents establiments turístics com són hotels, càmpings, establiments de turisme rural i apartaments turístics, un per a restaurants i un altre per a altres activitats de l'àmbit turístic. L'objectiu és generar confiança envers els turistes per reactivar el sector un cop es pugui reprendre l'activitat. Així ho ha explicat la consellera Àngels Chacón en la reunió que ha mantingut amb representants del sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida.

Durant la trobada virtual, organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Àngels Chacón ha explicat que la conselleria que encapçala està treballant en l'elaboració de diferents protocols que hauran de seguir tots els establiments turístics i restaurants per tal de garantir als usuaris que aquests apliquen exigents mesures de salut e higiene i que, per tant, les seves instal·lacions són segures en la prevenció de la covid-19.

L'objectiu que es persegueix des del Departament és generar confiança i tranquil·litat envers els turistes per tal de poder reactivar el sector un cop es pugui reprendre l'activitat. Segons la consellera, "el turista post covid-19 voldrà seguretat en higiene i salut i, per tant, cal buscar un mecanisme que permeti certificar que Catalunya és una destinació segura".

En concret, s'està treballant en l'elaboració de sis protocols, quatre per a establiments turístics (hotels, càmpings, establiments de turisme rural i apartaments turístics), un per establiments comercials (restaurants) i un sisè que engloba altres activitats de l'àmbit turístic. Les conclusions d'aquests grups de treball s'han anat traslladant a l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) perquè conformin part del projecte de recomanacions que està desenvolupant.

La consellera Àngels Chacón considera que "els principis que han de regir aquests protocols han de ser l'exigència, és a dir, no poden ser una simple declaració d'intencions, han de ser reconeguts per part de la demanda perquè han d'ajudar a generar valor, han de ser gratuïts, ja que no han de suposar cap cost per al sector, i han de ser ràpids i àgils d'executar", ha dit.

L'empresa alemanya de certificació TÜV SÜD està coordinant els treballs, juntament amb la direcció general de Turisme i PIMEC. En aquest sentit, el Deparatment considera que TÜV SÜD ja té experiència en aquesta matèria perquè ha elaborat, juntament amb el govern de Singapur, els protocols de neteja dels establiments turístics d'aquest país i actualment està realitzant auditories per comprovar-ne el seu grau de compliment.

Així mateix, en una reunió de la Secretaria d'Estat de Turisme amb les comunitats autònomes celebrada el 23 d'abril, la Direcció General de Turisme va explicar el projecte de protocols que s'està desenvolupant a Catalunya i va acordar que la tasca que es realitzi servirà per nodrir d'informació el sistema que es concreti des de l'ICTE. L'objectiu, ha dit la consellera, "és que ambdós projectes siguin coherents i convergeixin". "De la mateixa manera, des de Turisme de la Generalitat també s'està treballant perquè el model català convergeixi amb possibles acreditacions que puguin arribar d'organismes internacionals", ha afegit Chacón.

A la trobada hi han participat representants de la Federació d'Hosteleria de Lleida, de l'Associació de Càmpings de Lleida, de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, de l'Associació de Turisme Rural de Lleida, d'ACAVE, de l'Associació Catalana d'Esquí-ACEM, del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, de la Xarxa de Museus Terres de Lleida i Aran, de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), de la Cambra de Comerç-PIMEC de Lleida, d'oficines de turisme, del sector de l'enoturisme i del Conselh Generau d'Aran.