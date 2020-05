El grup de cosidores de Vilajuïga reparteix més de 2.000 mascaretes entre el poble i els municipis veïns.

Una vintena de dones de Vilajuïga amb habilitats per la costura s'han organitzat des que va començar el confinament per tal de confeccionar mascaretes de cotó casolanes. En total, al llarg dels gairebé dos mesos que han transcorregut des de l'inici de l'Estat d'Alarma, han cosit 2.119 mascaretes d'adults i per nens. Això ha permès, que els veïns poguessin tenir més d'una mascareta a casa –Vilajuïga té 1.104 habitants– i que se n'hagin pogut repartir algunes per pobles del voltant, com Figueres o Marzà.

També han participat en aquesta tasca de confecció de mascaretes el grup de voluntaris i voluntàries que es va crear a l'inici del confinament a Vilajuïga. Aquests han estat els encarregats de recollir i distribuir el material per a la confecció de les mascaretes entre el grup de cosidores.

En un principi, les mascaretes es van distribuir pels comerços del poble per tal de protegir a les persones que treballaven en els serveis bàsics, així com les persones que es desplaçaven per anar a fer les compres domèstiques. Aquestes mascaretes es van distribuir de forma totalment gratuïta i, en algun cas que requeria especial atenció també es van portar a domicili.

Amb l'anunci de la sortida al carrer dels infants, el grup de cosidores també va confeccionar mascaretes infantils de diverses mides per tal que els nens i nenes del municipi estiguessin degudament protegits. Aquestes, van ser repartides per l'agent cívic de l'Ajuntament de Vilajuïga al domicili dels infants empadronats en edat escolar en un primer moment, i en segona instància a les cases amb infants que malgrat no estar empadronats també viuen a Vilajuïga.

Malgrat que aquestes mascaretes han estat confeccionades amb cotó i no amb teixit homologat, poden utilitzar-se puntualment per anar a comprar o sortir un moment al carrer, sempre mantenint la distància de seguretat i seguint les mesures de protecció.