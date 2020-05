Brussel·les admet que els estats tardaran a aixecar els controls fronterers

La Comissió Europea ha admès que els estats "trigaran temps" a aixecar tots els controls fronterers dins la Unió Europea. L'eurocomissaria d'Interior, Ylva Johansson, ha anunciat aquest dijous que la setmana que ve presentarà les recomanacions europees per reactivar la mobilitat a l'espai Schengen, així com una sèrie de mesures per donar suport al sector turístic. Johansson ha avançat que per aixecar controls a les fronteres els estats haurien de tenir en compte els contagis de covid-19, la situació del sistema sanitari, les mesures de distanciament social i l'objectiu dels viatges. "En el curt termini hem de reactivar la mobilitat dins d'Europa", ha dit.

Des de Brussel·les aposten per permetre els viatges "com més aviat millor", primer per a "determinats grups" per "motius concrets" i després ampliar-ho a la resta. Tanmateix, alerten que els estats no poden discriminar en funció de la nacionalitat. "Els estats no poden obrir les seves fronteres a ciutadans d'un país de la UE i no d'un altre", ha avisat Johansson.

Johansson ha reconegut que les restriccions frontereres que van imposar alguns estats de la UE a l'inici de la crisi no van ser "proporcionades". "Hi va haver una mica de caos i una manca de coordinació", ha assegurat. L'eurocomissaria defensa que ara la situació ja és "estable" i que estan gestionant bé les fronteres.

A llarg termini Johansson defensa ampliar l'espai Schengen i incloure Bulgària, Romania i Croàcia.