Dipsalut ha realitzat 3.192 trucades de seguiment a persones vulnerables de l'Alt Empordà

Des que es van activar el Pla Procicat i el Pla de Contingència del Servei —el 12 de març passat, amb motiu del coronavirus— i fins aquest 26 d'abril, s'han dut a terme 14.651 trucades de seguiment a les persones usuàries de la teleassistència pública de les comarques gironines. S'ha posat especial atenció en aquelles que tenen més risc de presentar complicacions en cas de contraure la Covid-19.

La prioritat és detectar, amb celeritat i per actuar-hi amb immediatesa, diferents situacions de risc o d'emergència que puguin sorgir: urgències mèdiques o circumstàncies especials com, per exemple, la manca de cobertura de necessitats bàsiques, entre d'altres.

El seguiment i l'atenció de les persones usuàries es fa en coordinació amb els serveis socials de cada comarca o municipi. En la gestió d'aquestes emergències, segons cada situació, el Servei local de Teleassistència mobilitza les unitats mòbils del servei (que compten amb els equips de protecció individual reglamentaris) o altres recursos públics d'emergències, i contacta amb els familiars que la persona usuària hagi indicat.

En el mateix període, s'han atès 943 emergències, una vintena de les quals són urgències mèdiques que estan relacionades directament amb el coronavirus. Aquests darrers casos s'han gestionat conjuntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els professionals del centre d'atenció del servei també s'encarreguen de donar consells de prevenció, resoldre els dubtes de les persones usuàries, informar de la simptomatologia de la Covid-19. Entre el 12 de març i el 26 d'abril, han atès 6.306 consultes relacionades amb el coronavirus. També es posen a disposició de les persones usuàries per poder assegurar-ne el benestar, tant pel que fa a necessitats materials urgents, com també d'acompanyament emocional en una situació que genera por, incertesa i soledat. Bona part de les persones usuàries viuen soles (el 51,91 %) i amb molt poca (o cap) possibilitat d'interacció social.

Mentre duri la situació d'emergència, el Servei local de Teleassistència també ha habilitat una línia gratuïta 900. Aquest servei està adreçat a persones que viuen soles, amb factors que s'associen a un risc més gran de presentar complicacions si contrauen la Covid-19 i que no compten amb el servei de teleassistència a la seva llar. També va dirigit a persones a les quals s'ha diagnosticat la malaltia.

Dades del servei durant la Covid-19 per comarques

L'Alt Empordà

Des de l'inici del Pla de Contingència del Servei, el 12 de març, i fins al 26 d'abril, s'han efectuat 3.192 trucades de seguiment als 1.212 usuaris de la comarca, i s'han atès 1.286 consultes relacionades amb el coronavirus. Han estat ateses 172 emergències (4 directament relacionades amb la Covid-19).

El Baix Empordà

S'han fet 2.801 trucades de seguiment als 1.104 usuaris de la comarca. S'han atès 1.189 consultes relacionades amb la Covid-19. S'ha resolt 190 emergències (3 relacionades directament amb el coronavirus).

El Gironès

S'han fet 1.818 trucades de seguiment als 1.234 usuaris de la comarca, i s'han atès 720 consultes relacionades amb la Covid-19. Han estat ateses 93 emergències (cap d'elles directament vinculada al coronavirus).

La Selva

Des del 12 de març i fins al 26 d'abril, s'han dut a terme 3.378 trucades de seguiment als 1.191 usuaris de la comarca i s'han atès 1.516 consultes relacionades amb la Covid-19. Han estat ateses 278 emergències (8 vinculades directament al coronavirus).

El Pla de l'Estany

S'han fet 662 trucades de seguiment als 476 usuaris de la comarca. S'han atès 275 consultes relacionades amb el coronavirus. S'han resolt 37 emergències (7 vinculades directament a la Covid-19).

La Garrotxa

S'han fet 1.818 trucades de seguiment als 1.413 usuaris de la comarca. S'han atès 936 consultes sobre la Covid-19. S'han resolt 126 emergències (6 relacionades directament amb el coronavirus).

El Ripollès

S'han fet 659 trucades de seguiment als 510 usuaris de la comarca. S'han atès 236 consultes sobre la Covid-19 i 31 emergències (no en consta cap de directament vinculada amb el coronavirus).

La Cerdanya

Des de l'inici del Pla de Contingència del Servei, el 12 de març, i fins al 26 d'abril, s'han fet 323 trucades de seguiment als 200 usuaris de la comarca, i s'han atès 148 consultes relacionades amb la Covid-19. Han estat ateses 16 emergències (no en consta cap de directament vinculada al coronavirus).