Tots els agents de policia de Roses donen negatiu en els testos de Covid-19

Les proves PCR de detecció de Covid-19 practicades als agents de la Policia Local de Roses que van donar positiu o dubtós en els tests ràpids realitzats fa uns dies, han donat resultats negatius en tots els casos. Aquest fet permet la reincorporació dels agents a la feina i suposa un reforç de la plantilla i de les tasques policials. Per altra banda s'està estudiant fer incorporacions d'urgència de nous agents per intensificar els serveis per a la propera temporada d'estiu, en què la seguretat serà essencial per a rosincs i visitants.

Els tests de coronavirus practicats fa dues setmanes al cos de la Policia Local de Roses van donar com a resultat 4 positius i 6 casos dubtosos, fet que provocà l'aïllament preventiu d'aquests agents fins a la realització de les proves concloents mitjançant diagnòstic PCR.

Després de les gestions realitzades amb el servei de prevenció de riscos laborals i mútua contractats per l'Ajuntament i amb el CAP de Roses, el consistori va poder adquirir els testos PCR i realitzar aquestes proves, de major fiabilitat, als agents. Els resultats han estat negatius en tots els casos en les dues proves realitzades, amb un marge temporal de 7 dies entre elles, tal i com indiquen els protocols sanitaris per acreditar que no existeix contagi.

Aquests bons resultats possibiliten que els agents que havien estat aïllats preventivament puguin ara reincorporar-se a la seva feina, fet que representa un reforç indispensable per al cos de la Policia Local que, per la reducció d'una quarta part de la seva plantilla, va haver d'eliminar alguns serveis no essencials.

Paral·lelament a aquesta reincorporació, l'Ajuntament estudia diferents vies per a contractar temporalment per via d'urgència nous agents de policia per tal d'afrontar la intensificació d'alguns dels seus serveis, ja que l'emergència sanitària ha suposat un important increment de les tasques i de la càrrega horària de la seva plantilla. Aquest fet se suma a la voluntat municipal per oferir el millor servei possible durant la temporada d'estiu, que enguany serà especialment exigent en tots els àmbits i on la seguretat, tant ciutadana com per als visitants, tindrà una importància cabdal.