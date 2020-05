Pau aprova mesures urgents d'ajuda a famílies i empresariat local.

El ple telemàtic de l'Ajuntament de Pau va aprovar, dijous passat, un pla per a la recuperació social i econòmica, que pretén fer «menys feixuga la càrrega fiscal de les persones i un seguit de mesures per ajudar les famílies i per estimular l'activitat econòmica a mesura que anem recuperant el ritme», explica l'alcalde, Pere Maluquer.

Aquest pla sempre busca la col·laboració i implicació de tothom al municipi i fomentant la solidaritat veïnal. El pla subratlla, d'entrada, que, «tenim un elevat pes del sector primari liderat per la cooperativa Empordàlia. Això no obstant –continua explicant– és un sector molt relacionat amb el turisme i el comerç. Tenim, també, altres activitats presents en l'economia local lligades al sector serveis. Aquest pes del turisme, els serveis i el comerç fa preveure que els efectes de la crisi es faran sentir amb duresa al nostre poble, per la qual cosa cal prendre mesures urgents malgrat que suposin un fort impacte pressupostari».

Els impulsors del pla entenen que l'esforç econòmic que es faci ara serà molt menor que el cost que tindria per al conjunt del poble la pèrdua d'empreses i de negocis amb els seus corresponents llocs de treball. Proposen un conjunt de mesures a curt termini que persegueixen un triple objectiu: ajudar les famílies més vulnerables o amb una afectació més gran per la caiguda dels ingressos; assegurar la supervivència del teixit econòmic del poble; i donar confiança i eines de liquiditat a l'economia perquè empreses i consumidors tornin a gastar un cop superat l'estadi de confinament.

«Tot considerant les limitacions legals i pressupostàries que tenim les administracions locals, volem aportar el nostre gra de sorra impulsant aquest pla d'acció per donar resposta a les conseqüències negatives de la pandèmia», diuen.