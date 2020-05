La residència de gent gran de Roses confia en poder rebre aviat les visites dels familiars

Cada dijous el director de la residència Pi i Sunyer de Roses, Josep Marés, compareix per fer un comunicat de la situació sanitària a causa de la Covid-19. Ningú del personal ni pacients pateixen, ara per ara, el coronavirus. Pensen, ja, en com serà la tornada a una nova normalitat.



Els treballadors i treballadores dels centres i residència de gent gran també van al supermercat i interactuen amb la família. No s'haurien de fer testos a tothom i pràcticament diaris?

Això és el que s'hauria de fer. En el primer moment sempre hem reclamat un test ràpid, per poder descartar. Al principi vam tenir una noia que va presentar símptomes compatibles amb la Covid-19. Van passar trenta-un dies fins que no li van fer la prova. En el cas d'aquesta noia, era una pulmonia i va estar més de trenta dies confinada. Per això en moltes residències s'han quedat sota mínims. Fa uns quinze dies que les residències han passat al Departament de Salut, i s'ha notat el canvi. En tot cas, si algú té símptomes, com a molt al cap de dos dies, el CAP els truquen per fer les proves. Ara, però, estem contents perquè hem pogut fer testos a tothom. De fet, n'hem tornat a comprar per a aquells treballadors que estiguin de vacances.

Hi ha hagut un abandonament de les residències?

Entre la manca de test i la manca d'EPIs... han de tenir clar que som un centre residencial, no de salut. Hi ha residències que no tenen la capacitat de compra d'aquest material. Per sort, moltes onegés i particulars han fet donacions i s'han pogut comprar testos i EPIs. Sembla que ara, des de la Generalitat, ens enviaran els EPIs setmanalment...

I amb això ja podran estar tranquils?

En general, no. L'altre problema que tenim, les residències de gent gran, és sectoritzar els pacients. Gràcies a l'edifici que tenim, disposem d'espais i recursos per a fer-ho. Abans teníem pràcticament els vuitanta avis a la planta baixa, sala d'estar i menjador, i ara els hem passat a les habitacions i hem reduït els avis que estan en espais comuns. A més, tenim un sector on podem ubicar els aïllats preventivament. No voldria pensar com poden confinar i sectoritzar les residències de Barcelona que són pisos.

Com preveieu la tornada a la normalitat?

No sabem com serà, però entenem que avis i familiars es necessiten veure. Nosaltres tenim un jardí molt ampli i espais interiors que es poden habilitar amb un accés exterior evitant l'entrada. Podem organitzar-nos per tenir unes hores de visita, mantenint les distàncies. Veurem quines directrius marquen.

Més enllà dels espais, la gent gran se n'anaven a casa el cap de setmana a casa els familiars. Es podrà fer?

És molt dur dir-ho, però crec que fins que no hi hagi una vacuna, no existirà aquesta normalitat. Ara tenen la possibilitat d'anar a casa dels familiars, però tenen complicat poder tornar a la residència. Han de tenir en compte que, si marxen a casa, han d'estar catorze dies en quarantena, i si aquesta persona es posa malalta, no pot tornar, i quan sigui possible tornar, haurà d'estar aïllada catorze dies.