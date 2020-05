Mor a Veneçuela als 100 anys l'empresari i benefactor Pepitu Soler Batlle, fill de Darnius

L'empresari empordanès Josep Soler Batlle, conegut pel sobrenom de Pepitu, (Darnius, 1919-Caracas, 2020) ha mort a Veneçuela als 100 anys, segons ha informat la seva família. Era vidu de Maria Dolors Rovira. L'any 2007 va fer una important donació a l'escola pública Mont-roig del seu poble natal.

Soler era fill de cal Flequer de Darnius i va marxar del poble durant l'esclat de la Guerra Civil espanyola per anar a França. D'allí, coincidint amb la Segona Guerra Mundial, amb els seus germans va agafar un vaixell amb destí a Veneçuela. A la capital, Caracas, van muntar un petit negoci i més tard, concretament l'any 1951, van fundar una de les empreses més potents del país, Pandock, dedicada a subministrar matèries primeres per al sector agroalimentari.

Pepitu Soler Batlle, mai no es va oblidar del seu poble, Darnius, on encara conservava la casa familiar del carrer Major i havia vingut en diverses ocasions. Especialment guardava excel·lents records de l'escola, on va estudiar durant tota la seva infància. De fet, ell va ser el primer bibliotecari del col·legi durant els seus anys d'estudiant. L'any 2007 va donar a l'escola pública Mont-roig 244.000 euros amb finalitats educatives, una donació que va gestionar el seu cosí Lluís Batlle.