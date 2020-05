Maria Martínez: «Limitem el contacte físic, però no falta la comunicació directa»

L'objectiu continua sent vetllar pel benestar, la intimitat i la comoditat de la dona, extremant la seguretat.

Durant la pandèmia les dones embarassades no volen o no poden accedir al sistema sanitari i això fa que tinguin dubtes i pors. Les consultes que no són imprescindibles s'han anul·lat i només es mantenen les necessàries de forma presencial. Creixen les consultes per telèfon i s'ha minimitzat el contacte humà, tan necessari, però les llevadores vetllen perquè no falli la comunicació. Una quinzena de llevadores formen l'equip que acompanyen la dona en l'embaràs i el part a l'Alt Empordà. L'Hospital de Figueres ja ha atés 107 parts durant el confinament.



Com s'extremen les mesures de seguretat amb les embarassades.

Les dones que venen de part entren a la sala de dilatació i no deixen aquest espai fins que la unitat familiar puja a la planta. A les dones, se'ls fa la prova de la Covid- 19. Si no tenim un resultat negatiu, es considera com a sospitós i nosaltres el tractem com a possible positiu. Per tant les nostres mides de seguretat, les EPIS que fem servir tots els que entrem a aquesta habitació són una bata de plàstic, guants, mascareta FFP2 i pantalla de protecció.

Es vetlla pels seus drets?

Sí, l'acompanyant està sempre amb elles, però no pot entrar i sortir de l'habitació. Els proporcionem els àpats i vetllem per la seva comoditat, intimitat i benestar.

Es recomana la lactància?

Tot és tan incipient que no hi ha cap demostració científica, però s'ha considerat que són majors els beneficis que una lactància materna pot oferir a aquest nadó que fer una lactància artificial. Per tant les mares que vulguin lactar, i fins i tot si es tracta d'un positiu, han d'extremar les mesures, donar la lactància amb la mascareta, amb rentats de mans freqüents, etc., i poden donar el pit als seus fills.

La dona troba a faltar el contacte físic amb la llevadora?

Les mesures de seguretat no ens les podem saltar, però no falta la comunicació directa. Hem habilitat dos mitjans: un via web on van arribant preguntes que jo contesto a l'instant i un telèfon on poden trucar quan tenen dubtes. Les consultes imprescindibles es fan presencialment. Donem altes precoces a les 24 hores i entre 48 i 72 hores després, la llevadora va a casa fer els controls.

Una figura clau més que mai.

Ha quedat latent que la nostra dedicació al seu benestar i a les seves cures l'hem mantingut utilitzant tots els mitjans que avui les xarxes ens poden oferir.