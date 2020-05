Els interns de la presó de Figueres han fet 1.491 vídeotrucades en un mes

La declaració de l'estat d'alarma va obligar els centres penitenciaris de Catalunya a prendre mesures estrictes per evitar la propagació de la Covid-19. La més destacada és aquella que ha modificat la rutina dels interns pel que fa a les visites i comunicacions amb els familiars i amics, «que són temes bàsics per a persones privades de llibertat», reconeixen des de Serveis Penitenciaris.

Les entrades i sortides de les persones internes han quedat temporalment suspeses, tant les sortides programades, com les sortides dels interns en tercer grau que no tenen feina, com els permisos aprovats per als presos que han complert la primera quarta part de la pena. També han quedat suspeses les visites d'amics i familiars, tant a les sales de convivència, com els vis a vis íntims, i per locutori de vidre. Per una altra part, tampoc estan autoritzades les visites a l'interior dels equipaments per part de les entitats col·laboradores i voluntaris.

Per tal de pal·liar aquestes restriccions, el Departament de Justícia va engegar un pla pilot de videotrucades, a partir de la compra de 230 telèfons mòbils per repartir entre tots els equipaments penitenciaris i de justícia juvenil. Des d'aquests aparells, els interns fan videoconferències via WhatsApp amb els seus familiars i amics. Al centre penitenciari de Puig de les Basses de Figueres s'han realitzat, des del 27 de març i fins al 26 d'abril, 1.491 trucades, les quals suposen unes 373 trucades a la setmana. Segons informen des del departament, totes elles s'han realitzat via mòbil i han beneficiat 517 persones internes. En total, en els centres penitenciaris catalans, s'han realitzat 14.376 videotrucades en un mes.

A banda del pla pilot, estan en marxa altres mesures. El nombre de trucades telefòniques a les quals tenen dret totes les persones privades de llibertat, s'ha doblat. «En comptes de deu trucades de vuit minuts, són vint trucades de la mateixa durada, en total una hora i vint minuts més a la setmana», expliquen des del Departament de Justícia. També s'han facilitat targetes telefòniques perquè les persones que acrediten falta de recursos econòmics puguin trucar, i també televisors a qui no en pot tenir per falta de mitjans, per ajudar a passar les hores durant el confinament.

Tenint en compte la necessitat de mantenir el contacte i la informació, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha habilitat un nou servei d'atenció telefònica per a famílies (872 975 936) perquè puguin resoldre dubtes amb els treballadors socials. Un servei que suposa «la mateixa feina que abans, però potser amb molt més estrès», informen des de la central, «al principi rebíem moltes trucades, sobretot preguntant per l'estat de salut dels interns», afegeixen.



Seguretat

Serveis Penitenciaris informa que aquest canvi de rutines «afecta els interns», però que els incidents que s'han produït per això, «s'han pogut resoldre amb gran professionalitat per part dels treballadors del centre, amb empatia, i amb informació». Uns professionals que s'han reduït en un 70%, en el cas dels de règim interior i un 50 % en el dels dedicats al tractament i a les oficines. El protocol per la Covid-19 fa que els interns «segueixin les indicacions i les pautes que se'ls donen perquè són precisament per protegir-los».

Al Puig de les Basses, com a la resta de centres penitenciaris, han hagut de modificar també les activitats que es fan a l'interior per complir les mesures de distanciament social. Com el fet de menjar per torns o les activitats esportives i els tallers que han estat adaptats. «Es fan en grups reduïts, sense barrejar interns dels diferents mòduls, i les fan només en espais exteriors», explica la portaveu de comunicació del departament.