La iniciativa solidària «El cabàs d'aliments» mobilitza la gent de Garrigàs

A Garrigàs, han constatat que hi ha famílies a les quals la crisi de la Covid-19 els ha afectat en l'economia i que necessiten ajuda per tirar endavant. Des de l'Ajuntament, han ideat la iniciativa solidària El cabàs d'aliments, per tal que, des de l'anonimat, es puguin fer aportacions a aquelles persones en situació de pobresa, i que també es mantindran en l'anonimat.

Tothom pot fer donació d'aliments envasats i que no necessitin fred, o de diners que es transformaran en vals per a aliments frescos, directament als baixos de l'ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia.