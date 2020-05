Gest solidari dels paradistes del mercat de Figueres amb l'Hospital comarcal

Els paradistes dels mercats de la plaça de Catalunya i de la plaça del Gra de Figueres han protagonitzat, aquest dimarts, un bonic gest solidari. Els venedors han preparat un extens assortit de fruites i altres productes destinats a l'Hospital comarcal i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Els productes han estat traslladats aquest matí mateix al magatzem del centre, on han estat rebuts pel seu gerent Martí Masferrer i altres membres de la institució sanitària de referència. La donació, divulgada per l'Ajuntament de Figueres, ha servit com a "agraïment" dels paradistes a la feina del col·lectiu sanitari durant la pandèmia de coronavirus.





????? Els paradistes del mercat de la fruita i la verdura han preparat aquesta fantàstica donació de productes per a l'@HospiFigueres en reconeixement a la seva tasca.

???? Moltíssimes gràcies per la generositat ?? pic.twitter.com/2Oz2QrPnfb — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) May 5, 2020