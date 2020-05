Figueres enquesta el teixit empresarial i comercial per conèixer l'impacte i les necessitats davant la crisi de la covid-19

Figueres enquesta el teixit empresarial i comercial per conèixer l'impacte de la covid-19.

Figueres enquesta el teixit empresarial i comercial per conèixer l'impacte de la covid-19. EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Figueres vol donar suport al teixit empresarial de la ciutat en el marc de la crisi provocada per la Covid-19. Per aquest motiu, ha elaborat una enquesta per tal de recollir les inquietuds i necessitats dels negocis figuerencs perquè aquestes formin part del Pla de Reactivació Municipal en què s'està treballant.

L'enquesta va dirigida a tots els sectors econòmics de la ciutat: comerç, restauració, empreses, autònoms... Pretén ser una eina per a recollir dades quantitatives de cada empresa, obtenint una àmplia radiografia que permeti planificar, proposar i prendre aquelles mesures necessàries que garanteixin l'activació econòmica del municipi.

A través d'un formulari, es responen preguntes sobre com ha afectat la crisi de la COVID-19 al negoci i quines mesures creuen que s'haurien de dur a terme per tal de pal·liar els efectes que ha generat la pandèmia.

L'objectiu és que el teixit econòmic faci arribar la informació sobre la repercussió real que està tenint aquesta crisi sanitària sobre els seus negocis i participi de primera mà en el pla de reactivació econòmica de la ciutat.