La demarcació de Girona podria entrar en Fase 1 la setmana vinent

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit aquest dilluns en la necessitat que el pla de desconfinament es faci per regions sanitàries i no per províncies, com ha plantejat el govern espanyol. Vergés ha assegurat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, amb qui aquest diumenge va mantenir una trobada telemàtica, "ho comparteix". "Illa coneix la realitat catalana i sap que el que diem té tot el sentit del món", ha dit. La consellera també ha insistit en què les decisions es puguin prendre des de Catalunya. Vergés s'ha mostrat prudent a l'hora de dir quines zones podrien passar a la fase 1 la setmana que ve, entre les quals hi podria haver la Regió Sanitària de Girona.

Vergés ha reiterat que el risc de rebrot del coronavirus "és molt alt" i que la seva incidència es comporta de manera diferent en diversos llocs de Catalunya, motiu pel qual defensa que el pla de desescalada es faci per nou regions sanitàries, i no per les quatre províncies. "No són el mateix les Terres de l'Ebre que l'àrea metropolitana sud", ha dit Vergés, ja que en la segona zona hi ha molta més densitat de població i més mobilitat.

Salut presentarà dimecres al govern espanyol la seva proposta per al pas a la fase 1, que el govern espanyol va fixar per a l'11 de maig allà on les dades epidemiològiques ho permetin. La proposta que faran arribar "anirà per regions sanitàries", ha assegurat, ja que són el que més s'aproxima "al sentit sanitari i al sentit socioeconòmic".

Vergés, però, s'ha mostrat prudent a l'hora d'avançar quines són les àrees que proposaran per entrar a la fase 1. Sense entrar en el detall de quines, la consellera ha dit que hi ha regions que tenen una incidència "molt baixa" en els últims 7 i 14 dies. Es tracta de zones que no estan poblades densament. En paral·lel, ha admès preocupació per les zones més poblades, com Barcelona ciutat i les dues regions de l'àrea metropolitana, però que s'analitzaran les dades per proposar si passen o no a la fase 1.