L'Hospital de Figueres prepara la «reobertura» de Consultes Externes

A partir del dilluns 11 de maig, l'Hospital de Figueres recuperarà progressivament l'activitat assistencial del servei de Consultes Externes en aquelles especialitats que per la crisi del coronavirus han quedat completament aturades. Durant aquest mes i mig s'han mantingut les cites que no es podien ajornar i ara el que es farà és anar programant les dels pacients preferents.

La pandèmia del coronavirus obliga a posar en marxa una sèrie de mesures per a garantir la seguretat dels usuaris i dels professionals, que requereixen un gran esforç organitzatiu per part de l'Hospital de Figueres. És per això que, des de la Fundació Salut Empordà es fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania: es demana als usuaris que acudeixin puntuals a la cita el dia i l'hora en què se'ls convoca (sense antelació) i que, un cop al centre, segueixin les noves normes de funcionament. També es demana que, en el cas que no puguin assistir a la visita, ho comuniquin el més aviat possible per tal de citar un altre usuari.

Com ja s'ha fet durant aquesta situació excepcional, no es permetrà l'entrada d'acompanyants, només en els casos de les persones menors d'edat o dependents. I es reforçarà la neteja dels espais, principalment dels consultoris després de cada visita.

Entre les mesures que afectaran directament els usuaris, hi ha la reducció de la capacitat de les sales d'espera per evitar aglomeracions i la separació dels tòtems de validació de visita per garantir la distància de seguretat. Es posaran a la seva disposició mascaretes i solució alcohòlica perquè puguin fer el rentat de mans. I es reforçarà la protecció dels treballadors amb la col·locació de panells de metacrilat als taulells.

Finalment, es mantindran les visites de seguiment en format telefònic o de videoconferència que ja s'han posat en marxa durant la crisi del coronavirus, amb l'objectiu de reduir al mínim imprescindible la presència física al centre.