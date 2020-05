La Diputació impulsa un grup de treball que aposta per escoltar els infants per millorar els municipis

A Figueres, el Consell d'infants és un òrgan consultiu en què hi participen escolars.

A Figueres, el Consell d'infants és un òrgan consultiu en què hi participen escolars. EMPORDA.INFO

La política municipal és un terreny només per a adults? Els nens i nenes poden fer-hi aportacions? Els infants són ja ciutadans o ho seran quan siguin grans? Aquestes i altres preguntes són l'eix sobre el que treballa el grup de treball de participació i infància que, des de fa dos anys, lidera el servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència de la Diputació de Girona amb l'objectiu de donar veu als infants i adolescents per millorar els pobles i ciutats. Hi participen tècnics i càrrecs electes d'ajuntaments gironins i representants de la Universitat de Girona, amb la col·laboració d'altres experts. Alguns municipis ja fa temps que han engegat experiències de participació i infància, i ara la Diputació les ha recollit en uns vídeos. Justament dijous va tenir lloc la quarta trobada d'aquest grup de treball, que per primera vegada es va fer de manera virtual a causa de la COVID-19.

El Grup de Treball Participació i Infància concep la participació infantil com un recurs d'educació i de transformació de l'entorn. Amb aquesta premissa, impulsa la participació de la mainada en les polítiques públiques dels municipis com a ciutadans de ple dret que són. També posa de manifest el valor de les aportacions dels nens i nenes en la vida pública i la seva capacitat per plantejar propostes i executar accions.

En les diferents trobades que s'han fet des del 2018, els participants en aquesta iniciativa reflexionen sobre la participació de la infància en el món local, i comparteixen experiències que incorporen la veu d'infants i adolescents de les comarques gironines. També ofereixen recursos als municipis que volen obrir espais o engegar processos per afavorir la participació dels més joves.

Hi participen representants de diversos ajuntaments, com ara Figueres, Roses, Girona, la Vall d'en Bas, Ripoll, Lloret de Mar, Palamós, Vilobí d'Onyar, Mieres, la Bisbal d'Empordà, Riudaura i Barberà del Vallès. També hi intervé el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i el Servei de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.

Una cinquantena d'experiències a la demarcació

Els últims anys s'han impulsat una cinquantena d'experiències de participació infantil a les comarques gironines. El Grup de Treball Participació i Infància ha seleccionat una mostra representativa d'aquestes experiències –de diferents comarques i amb municipis amb un volum de població divers–: els consells d'infants de Figueres, Mieres i Riells i Viabrea. Aquests són òrgans consultius en què participen escolars dels municipis i que, entre altres coses, han estat decisius a l'hora de dissenyar activitats lúdiques o de la festa major; elaborar materials per a zones verdes; generar debat sobre temes socials, i millorar el civisme. El mateix grup també ha seleccionat dos processos participatius amb nens i nenes: a Cornellà del Terri per dissenyar un parc infantil, i a la Bisbal d'Empordà per traçar camins escolars segurs.

Sis vídeos sobre la participació infantil

Amb l'objectiu de promoure la participació d'infants i adolescents en els afers públics i encoratjar la ciutadania a repensar els pobles i ciutats des de la seva òptica, la Diputació de Girona ha creat un vídeo adreçat als ajuntaments i consells comarcals (https://youtu.be/AZTZaqBYuFY), que ja començat a divulgar. L'audiovisual, de menys de dos minuts de durada, encoratja els ens locals a impulsar processos de participació ciutadana per als nens i nenes i a promoure òrgans de participació infantil, com ara els consells d'infants. Inclou recomanacions de bones pràctiques i s'hi recorda que la mainada pot opinar sobre qualsevol tema, que cal respectar-ne la diversitat i que se li ha de transmetre la informació de manera entenedora i amb fórmules imaginatives.

D'altra banda, la Diputació també ha elaborat cinc vídeos amb les experiències de participació infantil de diversos municipis gironins. El de Figueres és aquest: