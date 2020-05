Distribuiran mascaretes infantils diumenge a Roses

En el marc de la campanya organitzada per l'ANC per a l'elaboració d'un milió de mascaretes a tot Catalunya, la Junta Local de l'ANC de Roses va fer lliurament fa uns dies de material per cosir 1000 mascaretes, en aquesta ocasió infantils. Aquest material va ser distribuït, gràcies a la col·laboració de FADIR, a 31 cosidores voluntàries de Roses.

Fruit del treball que han estat realitzant, aquest diumenge 3 de maig, es distribuiran a Roses, davant del mercat cobert, entre les 12 i les 14 hores, les 1.000 mascaretes infantils confeccionades. També es posaran a disposició dels joves del municipi 500 mascaretes talla adult, realitzades anteriorment.

Totes les famílies que en necessitin, poden passar a buscar les mascaretes per als seus fills i filles, podent-se escollir entre tres mides: de 3 a 7 anys, de 7 a 14 anys, i de 14 a 18 anys (talla adult).

Cal recordar que aquesta campanya té per objectiu recaptar fons per a la investigació de la Covid-19. A tal efecte, en el punt de distribució es dipositaran guardioles perquè les persones que desitgin col·laborar puguin fer els seus donatius.