Figueres anima la ciutadania a fer costat al comerç i la cuina local

L'Ajuntament de Figueres, com tots els consistoris dels municipis empordanesos, ha estat al peu del canó durant aquest llarg confinament derivat de la pandèmia del coronavirus. Aquest 1 de maig, a les portes de l'inici de les primeres fases del desconfinament, anomenat "desescalada" pel Govern espanyol, i coincidint amb el que havia de ser el dia fort dels actes de la Santa Creu, el Consistori ha volgut picar l'ullet al comerç i la gastronomia local fent públic un emotiu vídeo que té com a objectiu incentivar el moviment econòmic a la ciutat. Amb el lema #compremaFigueres, aquesta iniciativa té com a objectiu rellançar la ciutat.

«A Figueres tenim de tot, una gran oferta d'establiments amb molts productes de qualitat i de tots nosaltres depèn de què continuï essent així. La millor manera d'ajudar al comerç, és que tots nosaltres pensem en clau de ciutat a l'hora de fer les nostres compres.», diu la regidora Ester Marcos, responsable de Comerç i Mercats.